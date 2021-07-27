Раскрыт определяющий свингеров рисунок на купальниках

Супружеская пара пришла на пляж в купальниках с одинаковым принтом и вызвала любопытство у окружающих. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание в Mirror.

Женщина с никнеймом linjeanw разместила в соцсети видео, в котором рассказала о забавном случае, произошедшем с ней и ее мужем во время отпуска. Так, супруги отправились к морю в синих купальных костюмах — бикини и плавках — с рисунком в виде ананасов. Однако позже они заметили, что постояльцы отеля, с которыми они загорали на одной территории, начали улыбаться и вести себя дружелюбно. «Упс, никто мне даже не сказал», — подписала пост героиня материала, которая позже раскрыла смысл описанного принта.

Выяснилось, что изображение ананасов на пляжной одежде определяет свингеров (так называют приверженцев свинга — группового секса с участием нескольких пар, предполагающего обмен партнерами — прим. «Ленты.ру»).

Публикация женщины стала вирусной и набрала больше 2,6 миллиона просмотров и 137 тысяч лайков. История рассмешила пользователей сети, и они принялись писать об этом в комментариях. «Мы с друзьями узнали об этом во время отдыха на Гавайях, это очень забавно», «Попрошу жену купить что-то с таким принтом к отпуску», «Боже, это очень смешно», «Наверное, вы приглянулись местным свингерам», — высказывались юзеры.

В августе 2020 года для мужчин изобрели новую модель купальника. Канадцы Чад Саско (Chad Sasko) и Тейлор Филд (Taylor Field) изобрели изделие, которое напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо. Оно представлено на сайте марки Brokini в двух расцветках: голубой с принтом в виде ананасов и белый с рисунками в виде фламинго.