Призыв мужчины отказаться от бикини на пляже разозлил женщин

Жительница США показала на видео мужчину, который призывал посетителей пляжа отказаться от бикини, в результате чего разозлил женщин. Соответствующие ролик и комментарии появились в TikTok.

Пользовательница соцсети Кэти Симмонс (Katie Simmons) загорала на пляже во Флориде, когда заметила мужчину с большим плакатом в руках, на котором были написаны строки из Библии: «Бог говорит, что женщинам-христианкам следует одеваться скромно (1-е послание Тимофею, глава 2:9). Покайтесь. Обратитесь к Иисусу».

На кадрах ролика видно, что Симмонс, одетая в топ от бикини, поворачивает камеру на незнакомца и спрашивает: «Сэр, это пляж. Разве мы должны одеваться скромно на пляже? Что, если Бог — это выдумка?» Публикация стала вирусной и набрала почти 680 тысяч просмотров и 117 тысяч лайков.

Юзеры TikTok поддержали девушку и принялись ругать мужчину в комментариях. «Библейская скромность заключается не в том, чтобы прикрываться. Речь идет о том, чтобы не хвастаться своими богатствами», «Иисус также сказал, что мужчины-христиане не должны смотреть на женщин с похотью», «Такие люди — самые жуткие», «Я бы его ударила», «Ты просто королева, так держать» — писали они.

В мае прошлого года носящих стринги девушек обвинили в провоцировании мужчин на домогательства. В своем блоге The Transformed Wife религиозная женщина попросила молодых девушек не носить на пляже плавки, поскольку со спины они выглядят голыми. Пользователей сети возмутили высказывания автора блога, и они начали спорить с ней в комментариях.