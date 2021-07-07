Знаменитости вернули в моду популярную в 70-х расцветку бикини

Купальники «психоделических» расцветок, популярных в 1970-х годах прошлого века, вернулись в моду летом нынешнего года благодаря знаменитостям. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о принтах на ткани в виде спиралей, плавных линий и геометрических форм ярких, чаще неоновых оттенков. В 2021 году дизайнеры украшают такими узорами трендовые «крошечные бикини». Описанные модели включили в ассортимент многие ретейлеры масс-маркета, в том числе PrettyLittleThing, ASOS и Topshop, их стоимость не превышает 20 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей).

Звезды шоу-бизнеса и известные модели начали публиковать в своих Instagram-аккаунтах фотографии, на которых они запечатлены в подобных купальниках. В их числе оказалась младшая сестра Ким Кардашьян, 23-летняя предпринимательница Кайли Дженнер. Девушка позировала перед камерой в бикини с треугольными чашками, украшенными волнистым орнаментом в зеленых оттенках и парео из этого же материала.

Аналогичный купальный костюм выбрала блогерша Изабель Раад, на которую в соцсети подписаны около 300 тысяч человек. Раад снялась на борту яхты в комплекте, состоящем из бикини-топа и мини-юбки, оформленных одинаковым принтом из бело-синих спиралей.

В июне сообщалось, что откровенные купальные костюмы стали главным трендом лета 2021 года. В нынешнем сезоне в моду вошли купальники, верх которых оформлен глубоким разрезом между чашками. Широкую популярность также обрели так называемые перевернутые бикини, подразумевающие надетые вверх тормашками бюстгальтеры.