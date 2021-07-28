Скриптонит выпустит совместный альбом с qurt и Индаблэк

Рэпер Скриптонит (настоящее имя Адиль Жалелов) выпустит совместный альбом с артистами qurt и Индаблэк. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Релиз «Плохие привычки» выйдет на лейбле Жалелова Musica36. В нем каждый из исполнителей расскажет о своем пути преодоления плохих привычек, увлечении женщинами и музыкальной индустрии. Отмечается, что в сборнике, спродюсированном самим Скриптонитом, будет много сэмплов и этнических мотивов.

31-летний Адиль Жалелов — один из самых популярных русскоязычных рэперов. В 2016 году он удостоился премии «Открытие года» по версии журнала GQ.