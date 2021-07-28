Ветеран рассказал историю знаменитого интервью Невзорову о войне в Чечне

Полковник Николай Баталов, прошедший первую чеченскую войну, рассказал «Ленте.ру» историю его знаменитого интервью журналисту Александру Невзорову, в котором офицер эмоционально прошелся по командованию, отправлявшему в Грозный неподготовленных срочников — не умеющих воевать в городе солдат и «снайпера с пять с половиной зрения». Это интервью разошлось на цитаты, его воспроизводили герои фильма «Чистилище», режиссером которого выступил журналист.
«А что от этих солдат? У меня снайпер, у которого пять с половиной зрения! И глухой, ***** (блин), мина на [расстоянии] три метра рвется, он не слышит! Его снайпером в штатную должность записали!
Три дня назад подразделение скомплектовали, сюда отправили, с кем воевать? Как бой в городе [вести], не знают. БМП-3 идет, горит, ***** (блин), экипаж не выходит! Танкист подъезжает, закрывает своей броней. Говорит, мужики, *********** (сваливайте), вы ж подбиты! Еще не горите! Они не вылезли, ***** (блин)! Танку, ***** (блин), снаряд залетел под «прогон», ушел — БМП сгорела в месте с экипажем.
Что, кто обучал? Зачем это все надо, ***** (блин)?!
Сука, давить надо, ***** (блин), но давить надо, ну... месяц подготовки! То, что их давить, гадов, надо — это правильно! Но давить-то по уму, ***** (блин)! Обученным войском! Не надо столько... Есть же у нас люди, взять кого можно — дивизию, две, три, сколько надо — собрал, блокировал, все средства туда вложил, колючей проволокой можно четыре раза обмотать. Никто не вылезет. Воздух прикрыл — куда он денется, этот Дудаев?!»
«C Невзоровым я встретился в начале января [1995 года], — вспомнил полковник. — Не знал, кто это такой. Телевизор в те годы я не смотрел. Разговор наш произошел сразу после того, как я прочел свежий номер газеты "Красная Звезда", где расписывалось, как мы геройски громим врага и спасаем население. Разозлился я, конечно, на такую бравую риторику».
«Говори, а я передам», — сказал Невзоров Баталову. «Достал какую-то непонятную штуку, повесил на грудь. Я подумал, что это диктофон, так как на видеокамеру она была совсем не похожа. Маленькая слишком», — сказал собеседник «Ленты.ру».
Само интервью Баталов назвал «позорным» и признался, что оно еще долго его преследовало.
«Я был уверен, что все лишнее Невзоров из него уберет, вырежет, поэтому говорил прямо, эмоционально и без стеснения. Сколько мне потом говорили, что я невоспитанный человек и офицеры себя так не ведут.
Также Баталов рассказал «Ленте.ру» о первых боях в Грозном, когда обе стороны конфликта — федеральные войска и чеченские сепаратисты — еще не были достаточно подготовлены, а также описал случаи трусости офицеров, часть из которых боялись и не хотели воевать, почему были отправлены в места постоянной дислокации, но все равно получили награды за участие в кампании.
Первая чеченская кампания началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. В августе 1996-го были подписаны Хасавюртовские соглашения, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.
Сражение за Грозный оценивается как самый кровопролитный эпизод чеченской войны.