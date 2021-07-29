Китайский конкурент Uber резко подорожал из-за ярости Пекина

Китайский конкурент Uber, агрегатор такси Didi, в июне вышедший на Нью-Йоркскую фондовую биржу, резко подорожал на фоне новостей о возможном уходе с нее, свидетельствуют данные площадки. Так компания собирается успокоить официальный Пекин, последние недели пребывающий в ярости из-за поведения китайских технологических корпораций.

На момент публикации американские депозитарные расписки (ценные бумаги, удостоверяющие право владельца на акции иностранной компании; АДР) на акции Didi на предварительных торгах стоили 10,46 доллара за штуку. На пике стоимость достигала 11,76 доллара, что соответствовало росту на 33 процента. Основная торговая сессия завершила 28 июля на уровне 8,87 доллара за акцию.

Ранее 29 июля The Wall Street Journal написала о возможном делистинге (процедуре прекращения торгов на бирже) Didi под давлением властей Китая. В середине июня те пригрозили наложить на компанию беспрецедентно большой штраф (превышающий взыскание 2,8 миллиарда долларов с Alibaba Group) из-за проведения IPO на иностранной бирже. Правительство опасается за сохранность персональных данных пользователей сервиса и водителей, чье число достигает 377 и 13 миллионов соответственно.

В качестве альтернативы размещению в Нью-Йорке Didi предлагались биржи в Гонконге или материковом Китае, однако компания отвергла эти варианты. В настоящее время в отношении Didi проводится проверка, на время которой сервису запрещено регистрировать новых пользователей.

Санкции негативно отразились на стоимости акций Didi. С момента размещения их стоимость снизилась с 16,4 до 8,06 доллара. Посредством добровольного делистинга компания собирается не только удовлетворить требования китайских регуляторов, но и компенсировать часть потерь инвесторов.