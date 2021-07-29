Трое военнослужащих ДНР погибли под минометным обстрелом

Трое военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли во время минометного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новая Марьевка. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на управление Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, обстрел южных рубежей республики начался 28 июля. В общей сложности украинская армия выпустила по поселку 24 мины калибром 120 миллиметров, что привело к гибели трех ополченцев. Еще один был экстренно госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Его состояние не уточняется.

«Призываем международных наблюдателей зафиксировать очередной факт нарушения перемирия украинскими оккупантами, повлекшего за собой гибель и ранения наших военнослужащих», — говорится в сообщении милиции.

Ранее в июле управление Верховного комиссара ООН по правам человека назвало общее число жертв вооруженного конфликта на востоке Украины — от 42,5 до 44,5 тысячи. Из них погибли около 13,4 тысячи человек, в том числе четыре тысячи из гражданского населения. Пострадали 33,6 тысячи человек, включая 7-9 тысяч мирных жителей.