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Раскрыта численность потерь украинских солдат в Донбассе

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Фото: Iryna Rybakova / Press Service of Ukrainian Defence Ministry / Reuters

Спустя год после установления режима прекращения огня в боевых зонах Донбасса потери среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократились в два раза. Более подробные данные по численности погибших и раненых раскрыты на странице украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе на Facebook.

В публикации говорится, что ситуация на линии разграничения по сравнению с 2019 и 2020 годами значительно улучшилась: стало втрое меньше обстрелов и раненых.

По информации штаба Операции Объединенных сил (ООС), с 2019 по 2020 год было зафиксировано 4257 нарушений режима тишины, в результате которых погибли 88 военных, а 494 получили серьезные ранения. Однако с 2020 по 2021 год аналогичные показатели составили 1995 обстрелов, 45 погибших и 154 раненых соответственно.

Ранее ВСУ назвали число своих военнослужащих, погибших в боях с самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР — с начала 2014 года. По данным командования, за прошедшие семь лет вооруженный конфликт унес жизни 2705 украинских солдат и офицеров, еще 10 280 были ранены. При этом в статистику не попали случаи, когда военные подрывались на минах и других взрывных устройствах.

21 июля 2019 года в Минске было объявлено об окончательном, бессрочном прекращении огня. С 27 июля 2020 года были приняты дополнительные меры по контролю за соблюдением бессрочного перемирия, так как прошлые договоренности не соблюдались сторонами в полном объеме. Был введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов и ведение любого вида огня.

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