Мужчина шел по улице, попал в центр внезапного взрыва и выжил

В американском городе Нью-Йорк, боро Квинс, случайный прохожий попал в самый центр взрыва и смог самостоятельно отойти на безопасное расстояние. Видео инцидента появилось на LADBible.

22 июля около 17:30 по местному времени Барри Уэст (Barry West) шел по бульвару Фармерс, чтобы оплатить счет за телефон. На тротуаре он наступил на решетку, из-под которой внезапно вырвалось пламя. Мужчина поднял руки и быстро отошел от места взрыва.

Уэст получил ожоги второй степени. Его поместили в медицинский центр Университета Нассау.

«Это Бог достал его из огня… Никто, кроме Бога, не мог этого сделать. Точно не человек», — поделилась своими мыслями подруга пострадавшего Кэррол Хэмблин (Carrol Hamblin).

Компания ConEdison (одна из крупнейших энергетических компаний в США) выразила свои соболезнования пострадавшему и пообещала выяснить причину инцидента.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас Tesla S85D внезапно загорелась на глазах у владельца. Автомобиль был неисправен: не открывались двери. Пожарные пришли к выводу, что владельцу машины повезло, если бы он остался в салоне, то мог сгореть.

