Мужчина выжил после падения с 300-метровой высоты

В американском штате Северная Каролина мужчина упал с высоты 300 метров и остался в живых. Об этом сообщает газета The Independent.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля. По данным полиции, американец, имя которого не раскрывается, два часа гулял по горам до восхода солнца, а потом поскользнулся и сорвался с обрыва. На место происшествия прибыла бригада специалистов. Спасательная операция длилась шесть часов.

В результате падения турист получил незначительные травмы и смог самостоятельно подняться на ноги. В каком состоянии пострадавший находится теперь, не сообщается.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Орегон упал с обрыва, соразмерного высоте десятиэтажного дома, и остался в живых. При падении он получил многочисленные травмы, в том числе перелом руки, носа, ребер, левого локтя и бедра, но не повредил мозг и позвоночник.