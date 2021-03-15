Именинник упал с высоты десятиэтажного дома и выжил

Именинник из американского штата Орегон упал с обрыва, соразмерного по высоте с десятиэтажным домом, и остался в живых. Об этом сообщает новостной журнал Inside Edition.

5 марта Джил Тайг (Gil Tighe) отмечал с возлюбленной 25-й день рождения на экскурсии по скалистому национальному парку Хаг Пойнт. Они решили пойти неизведанным маршрутом, показавшимся им безопасным. Однако в пути влюбленные поняли, что тропа, по которой они следуют, — крутая и узкая.

В какой-то момент Тайг оступился и упал с 30-метровой высоты. Его партнерша вызвала спасателей, после чего именинника на вертолете доставили в больницу. При падении он получил многочисленные травмы, в том числе перелом руки, носа, ребер, левого локтя и бедра, но не повредил мозг и позвоночник.

«Должен признать, не думал, что празднование 25-летия переплюнет последние две вечеринки, но этот день я точно вряд ли забуду», — отметил Тайг. По его словам, в прошлом он страдал от депрессии и суицидальных мыслей, но падение помогло ему переосмыслить жизнь.

Ранее сообщалось о мужчине, который упал с 17 этажа на стройке в индийском городе Перунгуди, штат Тамилнад, и выжил. 20-летний мастер по установке кондиционеров Фирой Алам (Firoj Alam) сорвался и приземлился на пятый этаж здания.