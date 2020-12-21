Пес выжил после падения с 45-метрового обрыва на глазах у хозяина

В Национальном парке Пик Дистрикт, расположенном в центральной и северной Англии, пес упал 45-метрового обрыва и выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 15 декабря. Джонатан Райс (Jonathan Rice) гулял по парку с приятелями и двухлетней собакой породы венгерская выжла по кличке Уолтер. Пес бегал без поводка у края скалы, поскользнулся и сорвался с 45-метровой высоты на глазах у хозяина. В результате падения питомец сломал тазовую кость и потерял много крови.

Райс и его друзья вызвали спасателей и отправились с Уолтером на руках к ним навстречу. Вскоре бригада, в которой был ветеринар, забрала пострадавшего пса и на месте оказала ему первую помощь. Затем собаку отвезли в ветеринарную клинику для последующего лечения.

Уолтер быстро пошел на поправку, и уже в течение суток его отправили домой. «У него есть все шансы вернуться к нормальной сумасшедшей жизни после того, как он отдохнет и полностью восстановится, — подчеркивает Райс. — Выжить и попасть домой в течение 24 часов — это удивительно».

Ранее сообщалось, что житель бразильского города Рибейран-Прету, штат Сан-Паулу, поймал собаку, которая упала с девятого этажа. Питомец не пострадал и тут же побежал прочь. «Думаю, я оказался в нужном месте в нужное время», — отметил спаситель.