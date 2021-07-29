В Канаде нашли предполагаемые следы самого древнего многоклеточного

В Канаде обнаружили предполагаемый отпечаток самого древнего многоклеточного. Статья палеонтолога Элизабет Тернер (Elizabeth Turner) с описанием находки опубликована в журнале Nature.

Тернер изучала породы неопротерозойской эры, сформировавшиеся за несколько сотен миллионов лет до начала одного из первых ледниковых периодов в истории Земли. Там она заметила необычные разветвленные отпечатки, состоящие из множества трубчатых структур длиной от миллиметра до нескольких сантиметров. По мнению палеонтолога, окаменелость представляет собой остатки древних губок с белковым скелетом.

Возраст находки составляет около 890 миллионов лет. Это говорит о том, что многоклеточная жизнь появилась за 350 миллионов лет до кембрийского взрыва — внезапного появления различных форм сложных живых организмов 550 миллионов лет назад. Если данные о происхождении отпечатков подтвердятся, то это станет первым физическим свидетельством, что многоклеточные появились задолго до повышения концентрации кислорода в водах океанов.

Ранее ученые Университета Миссури в США обнаружили в пустыне штата Невада окаменелый пищеварительный тракт возрастом 550 миллионов лет.