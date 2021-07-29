В Кремле поставили точку в деле пермской активистки и ее борьбы за стадион

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поставил точку в деле пермской активистки Елены Германовой, которая борется за стадион «Молот», территорию которого хотят застроить жилыми домами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, стадион, который пытается защитить Германова, давно не используется для спортивных мероприятий.

«Единственное, что там происходило, — там жители выгуливали собак. Но там ведется какие-то споры с собственниками, и так далее и тому подобное. И конечно, во многом там достаточно недобросовестно собственники эксплуатировали эту тему,» — сказал он.

Песков добавил, что Германова будет оспаривать решение суда, который оштрафовал ее за запись видеообращения.

Видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить «Молот» было записано около месяца назад, вместе с Германовой в нем снялось еще несколько человек. Власти сочли, что женщина организовала несанкционированную акцию. Ее признали виновной по статье 20.2 КоАП о нарушении правил организации акции и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Позднее Песков заявил, что Кремль запросит информацию о деле Германовой. Он указал, что сам по себе факт записи обращения на прямую линию президента не должен становиться поводом для задержаний и штрафов.

