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Стало известно об угрозах матери-одиночке после писем Путину про 500 рублей

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Новосибирские чиновники начали угрожать матери-одиночке после писем Путину про 500 рублей

Мать-одиночка, проживающая в Кировском районе Новосибирска, рассказала, что местные чиновники пригрозили вызвать к ней органы опеки после писем президенту России Владимиру Путину. Она написала их, так как не получила компенсационные выплаты в размере 500 рублей, сообщает «Прецедент».

По словам россиянки, проблемы с оформлением сына в школу она решила также после обращения в администрацию главы государства.

«Только после звонка в Москву нашлось место. И то, пришлось объяснять, что у ребенка болят ноги», — поделилась женщина.

Потеряв работу, она не смогла оформить заявление на положенные ей компенсационные выплаты. После жалобы в администрацию президента ей стали угрожать чиновники Кировского района.

«Они позвонили и сказали: "Вы нам даже не принесли трудовую!" Я им говорю: "Вы даже не говорили про трудовую". Они мне: "Вы ходите тут, всем жалуетесь, не даете людям работать! Вам, может, опеку вызвать?"» — рассказала россиянка.

Стало известно, что женщина восемь раз писала президенту России с просьбой помочь.

Ранее в Красноярске МВД возбудило первое дело после обращения местной жительницы к Владимиру Путину во время прямой линии. Россиянка пожаловалась на угрозы от неизвестных, пытавшихся украсть у нее деньги. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

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