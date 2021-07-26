Написавший письмо Путину австрийский мальчик рассказал о своих планах на Россию

Десятилетний австриец Маттеус Брандштеттер рассказал, почему решил написать письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают», — объясняет мальчик. По его словам, обеим сторонам лучше наладить отношения, потому что у них есть товары, необходимые друг другу. Маттеус уверен, что многие думают так же, но не все обращаются к Путину с письмами и тем более получают ответ. Он не знал, прочитает ли российский президент его письмо, и каждый день спрашивал об этом у родителей.

Маттеус также заявил, что учит русский язык четыре раза в неделю, потому что у него есть планы поехать в Россию, чтобы там стать футбольным вратарем. Он уже знает немецкий и словацкий языки, в школе изучает английский, однако русский из них — самый сложный. Десятилетний австриец интересуется историей России и запомнил такие российские города, как Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург.

21 июля от посольства России в Вене стало известно, что Маттеус передал письмо Путину и попросил его «не терять веру в Европу». Российский МИД отправил мальчику фотографию президента России с его личным автографом и книги о России и Москве. Позже родители десятилетнего австрийца рассказали, что он написал письмо по своему желанию и самостоятельно, они лишь перепечатали текст на компьютере.