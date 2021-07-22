Родители десятилетнего австрийца рассказали о своем отношении к письму Путину

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту России Владимиру Путину по собственной инициативе. Об этом рассказала его мать Сюзанна в интервью РИА Новости.

«Нам никто не верит, думают, что мы его заставили, но нет, это правда все пришло ему в голову», — сообщила женщина. Они с отцом Маттиаса даже не проверяли письмо, просто перепечатали текст на компьютере шрифтом, который выбрал сам мальчик. Семья не ожидала, что на обращение ребенка к российскому президенту придет хоть какой-то ответ.

Сюзанна рассказала, что идея написать письмо пришла Маттиасу в голову, потому что в семье много говорят о политике, о российско-европейских отношениях. Родители по просьбе ребенка рассказали ему о России, и его это восхитило. Он захотел передать Путину, что в Европе есть люди, которые поддерживают его страну. Женщина добавила, что им с мужем не нравится, что про Россию говорят так много плохого, потому что «всегда есть две стороны медали».

21 июля российское посольство в Вене сообщило, что маленький австриец передал письмо президенту Путину и попросил его «не терять веру в Европу». В ответ МИД РФ передал ребенку фото президента с личным автографом и книги о России и Москве. Также в ведомстве напомнили, что в России по-прежнему открыты к диалогу с теми, кто готов совместно работать ради «общего здоровья, благополучия и прогресса».