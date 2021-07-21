Путин ответил на просьбу десятилетнего австрийца «не терять веру в Европу»

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер получил подарки от президента России Владимира Путина в ответ на свое письмо с просьбой «не терять веру в Европу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу на Facebook российского МИД.

«В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней», — написал мальчик в письме.

Согласно сообщению МИД, по просьбе Маттиаса ему было отправлено фото президента с личным автографом, книги о России и Москве, «которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык».

Ведомство также поблагодарило мальчика за письмо и напомнило, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.

В июне Финляндия стала еще одной страной Европы, которая выступила за развитие отношений с Москвой. 25 июня финский премьер Санна Марин поддержала инициативу по организации саммита России и стран Евросоюза.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала возобновить диалог с Москвой и пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, который прошел 24-25 июня в Брюсселе. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако главы ряда других государств и правительств Евросоюза идею отвергли.