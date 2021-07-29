Хирург выжег свои инициалы на пересаженной пациентам печени

Хирург из английского города Бирмингем, графство Мидлендс, дважды выжег свои инициалы на пересаженной пациентам печени, чтобы разрядить напряженную обстановку в операционной. Об этом сообщает Daily Mail.

Хирург-трансплантолог Саймон Брэмхолл (Simon Bramhall), которому около 50 лет, работал в университетских больницах Бирмингема. В 2013 году он использовал аргоновый лазерный аппарат, чтобы вырезать свои инициалы на печени пациентов, находившихся без сознания.

О поступке хирурга стало известно после того, как одному из пациентов потребовалась еще одна операция на печени, которую выполнял другой медик. Врач сфотографировал нанесенное на печень изображение и доложил о произошедшем руководству.

Брэмхолл признался в содеянном. В январе 2018 года суд уже назначал хирургу общественные работы и штраф в размере 10 тысяч фунтов (один миллион рублей) за избиение. В декабре 2020 года Трибунал практикующих врачей на пять месяцев лишил его разрешения на работу.

Генеральный медицинский совет счел, что это наказание недостаточно строгое, чтобы сохранить доверие общества к профессии, и подал жалобу в Верховный суд. Судья Коллинс Райс (Collins Rice) рассмотрела приведенные стороной аргументы и постановила, что трибунал должен рассмотреть случай повторно.

Судья подчеркнула, что обстоятельства дела были крайне необычны. «С одной стороны, то, что сделал Брэмолл, было безопасно: пациенты не должны были об этом узнать. С другой стороны, это преступное и несогласованное с пациентом хирургическое вмешательство», — отметила она. Райс подчеркнула, что одна из потерпевших получила психологическую травму и сравнила произошедшее с изнасилованием или сексуальным домогательством.

Брэмхолл пояснил, что таким образом хотел снять напряжение после тяжелой операции. Он пытался разрядить обстановку.

Ранее другой пластический хирург в Калифорнии, США, выступил в суде во время операции. Он обвинялся в нарушении правил дорожного движения. Судебное заседание по его делу проводилось в режиме телеконференции в Zoom.