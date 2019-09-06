Женщина сэкономила на хирурге и осталась с изуродованным телом

Британка сделала две пластические операции в Турции и осталась с изуродованным телом. Ее историю приводит газета Daily Mirror.

В сентябре 2018 года 47-летняя Деб Томпсон (Deb Thompson) решила привести себя в форму. Она начала заниматься спортом и правильно питаться и в результате сбросила десять килограммов лишнего веса. Однако после похудения у нее осталась обвисшая и дряблая кожа в области живота.

«Я чувствовала себя непривлекательной и очень стеснялась собственного тела, — вспоминает британка. — Я решила, что не надену бикини, пока не сделаю подтяжку живота».

Томпсон решила сделать сразу две пластические операции: подтяжку живота и увеличение груди. Она занялась поиском подходящей клиники, изучила отзывы и цены и остановилась на той, что находилась в Турции. Общая стоимость двух услуг составила четыре тысячи фунтов стерлингов (около 325 тысяч рублей) — намного дешевле, чем в клиниках Великобритании.

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В марте текущего года британка полетела в город Стамбул и перенесла пятичасовую операцию. По словам хирургов, процедуры прошли благополучно. Спустя четыре дня пациентке сняли повязки, и она увидела на животе огромный волнообразный шрам. «Я надеялась, что шрам будет аккуратный и незаметный», — возмутилась она.

Кроме того, живот Томпсон сильно отек. Хирург объяснил взволнованной пациентке, что окончательный результат будет виден только через 6-12 месяцев. Через пять дней после операции женщина вернулась домой. «Мой живот напоминал водяной матрас», — говорит она. В апреле женщина записалась на прием к терапевту. Врач осмотрел воспаленный живот и сказал подождать, пока пройдет восстановительный период.

Нетерпеливая британка обратилась за помощью к знакомой медсестре и попросила удалить жидкость из ее живота. Спустя пять месяцев после поездки в Турцию, угрожая судом, клиентка вынудила хирурга выплатить ей компенсацию в 1,8 тысячи евро (около 131 тысячи рублей). «Но это не смогло залечить мои душевные страдания, — призналась она. — Я хотела стать более уверенной в себе, а стала несчастной».

Томпсон жалеет, что она решилась сразу на две пластические операции. Сейчас женщина готовиться к корректирующей операции по восстановлению формы живота в британской клинике. «Увеличением груди я довольна, но мне изуродовали живот», — заключила британка. Женщина посоветовал окружающим внимательно изучать перед операцией не только клинику, но и хирурга.

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