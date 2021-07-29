Ценности
 
Последние новости
Названа вероятная причина таинственной смерти генералов на Кубе
Россиян предупредили об изменениях в симптомах COVID-19
Первый советский бассейн комплекса ЦСКА закроется в Москве 1 августа 
Популярная блогерша раскрыла причины отъезда из России
Российская рапиристка фехтовала с травмой в финальном матче Олимпиады
Названа новая причина бесконечной смены плитки в Москве
Туристам из России предложили бюджетную альтернативу Мексике
Пьяная девушка протаранила автобус и скрылась в ближайшем магазине в Москве 
Американских работодателей обвинили в расизме
Тихановскую уличили в призывах свергнуть Лукашенко
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина показала способ визуально омолодиться на 30 лет и прославилась в сети

Перейти в «Мою Ленту»

Женщина показала на видео способ выглядеть на 30 лет моложе своего возраста и прославилась в сети. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

Блогерша Лорен Альверназ (Lauren Alvernaz) регулярно выкладывает на своей странице юмористический контент, а также делится рассказами из своей жизни. В одном из последних видео женщина ответила на удивленный комментарий подписчицы, которая думала, что героиня материала привлекала для съемок другого человека. Это связано с тем, что в одних и тех же роликах Альверназ выглядит по-разному. Однако Лорен объяснила, что причиной разной внешности является освещение, при котором она снимается.

Так, сначала блогерша сняла себя напротив окна: ее лицо визуально кажется молодым, видны гладкая кожа и четкие черты лица. Затем она плавно переместилась, повернулась спиной к окну, и ее кожа мгновенно состарилась. Приглушенное освещение выдало все ее морщины, а также обвисшие подбородок и шею. «Это фокус с освещением. Просто взгляни на свет, чтобы показать, какая ты красивая», — заключила она в конце видео.

Публикация стала вирусной и набрала восемь миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков. Пользователи сети были шокированы кардинальными переменами во внешности Альверназ. «Клетки моего мозга умирают в попытках понять это», «Вы очень быстро перескочили с 19-летнего возраста до 91 года, без обид», «Неужели трюк с освещением перебрасывает тебя на 30 лет назад?», «Я не могу в это поверить», «Я в шоке, это магия», — писали они.

В апреле визажисты показали, как выглядеть на десять лет моложе. Так, например, чтобы кожа лица визуально казалась более подтянутой, рекомендуется наносить консилер по диагонали на внешние углы глаз, рта, а также вдоль скул.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Способ польки выглядеть на 15 лет моложе оказался смертельно опасным
Блогерши с молодой внешностью раскрыли свой возраст и удивили подписчиков
Визажисты показали простые трюки «выглядеть на 10 лет моложе»
Ценности
Ценности00:0327 мая
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год

«Нам просто денег не хватает».

Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
18:1523 июля

10-летний мальчик два года отращивал волосы и терпел насмешки ради больных детей

17:1423 июля

Девушка с тату во все тело рассказала о травле в сети из-за внешности

16:3023 июля

Эксперты назвали опасные последствия сна с включенным вентилятором

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
15:4023 июля

Судья обругала паралимпийскую спортсменку за чересчур короткие шорты

14:2123 июля

В сети увидели призыв к педофилии в надписи на купленной матерью ребенку майке

13:3023 июля

Знаменитая молодым лицом 55-летняя монахиня назвала косметику «теорией заговора»

Ценности00:0214 мая
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley

«Я словно оказался в сказке».

Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
12:2023 июля

Меган Фокс снялась в бюстгальтере для обложки журнала и была обругана в сети

11:0823 июля

Алеся Кафельникова впервые вышла в свет после родов

10:2323 июля

Девушка показала целлюлит на фото в бикини и вызвала споры в сети

Россия
«Три секунды до взрыва вечностью казались»
Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове
Все материалы
Мир
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек.
Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
Все материалы
Бывший СССР
Армения отчиталась о трех погибших в результате столкновений с Азербайджаном
В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегалов
Армения заявила о провокации и нарушении перемирия на границе с Азербайджаном
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Политолог посоветовал украинцам «ползти на коленях» к России за газом
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Все материалы
Экономика
Центробанк похвалил россиян за тысячу доносов на компании
Назван лучший солнцезащитный крем
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Мосбиржа сделала акции «Роснефти» доступнее
Сок «Красная цена» получил Знак качества
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Все материалы
Силовые структуры
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт похожий на Windows 11 вирус
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
В США назвали самую совершенную российскую подлодку
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Эксперт назвал опасную в iPhone функцию
Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В России оштрафовали Google на три миллиона рублей
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени
Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
Россиянин побывал в Краснодарском крае и назвал его курорты «гадюшником»
Медведь убил российского туриста в природном парке
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
В Сочи уволили предложившего спасать утопающих за деньги маркетолога
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Все материалы
Из жизни
Мать придумала способ заставить ребенка убираться и разозлила других родителей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Рыба спряталась от акулы за мужчиной и попала на видео
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Мужчина дважды выиграл в лотерею семь миллионов рублей и назвал счастливые числа
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Названы сторонники принца Гарри в королевской семье
Все материалы
Гибридный Bentley Flying Spur получил спецверсию с экологичной отделкой
Туалет, отделка камнем и кофемашина: странные автомобильные опции
Без этих опций точно можно прожить
Представлен самый защищенный Mercedes-Benz S-Class
Сибирский тест: обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Насколько оживляют внедорожник некоторые электронные дополнения?
Ford показал новый вид городского транспорта
Porsche 928: свой среди чужих, чужой среди своих
История гран-туризмо, который ставил пуристов на уши задолго до Cayenne
Volkswagen показал доступный кроссовер Taigo
Все материалы
Среда обитания
В России захотели ужесточить правила продажи жилья
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Неизвестные накупили в Москве дорогих квартир на 94 миллиарда рублей
Британский телеведущий поселился у коллеги Дэвида Бекхэма
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Здание драмтеатра в Калуге превратят в арт-объект в честь 650-летия города
Во Владивостоке построили джакузи для амурских тигров
Археологи из Башкирии рассказали о находках эпохи Александра Македонского
Все материалы