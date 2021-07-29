Женщина показала способ визуально омолодиться на 30 лет и прославилась в сети

Женщина показала на видео способ выглядеть на 30 лет моложе своего возраста и прославилась в сети. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

Блогерша Лорен Альверназ (Lauren Alvernaz) регулярно выкладывает на своей странице юмористический контент, а также делится рассказами из своей жизни. В одном из последних видео женщина ответила на удивленный комментарий подписчицы, которая думала, что героиня материала привлекала для съемок другого человека. Это связано с тем, что в одних и тех же роликах Альверназ выглядит по-разному. Однако Лорен объяснила, что причиной разной внешности является освещение, при котором она снимается.

Так, сначала блогерша сняла себя напротив окна: ее лицо визуально кажется молодым, видны гладкая кожа и четкие черты лица. Затем она плавно переместилась, повернулась спиной к окну, и ее кожа мгновенно состарилась. Приглушенное освещение выдало все ее морщины, а также обвисшие подбородок и шею. «Это фокус с освещением. Просто взгляни на свет, чтобы показать, какая ты красивая», — заключила она в конце видео.

Публикация стала вирусной и набрала восемь миллионов просмотров и 1,3 миллиона лайков. Пользователи сети были шокированы кардинальными переменами во внешности Альверназ. «Клетки моего мозга умирают в попытках понять это», «Вы очень быстро перескочили с 19-летнего возраста до 91 года, без обид», «Неужели трюк с освещением перебрасывает тебя на 30 лет назад?», «Я не могу в это поверить», «Я в шоке, это магия», — писали они.

В апреле визажисты показали, как выглядеть на десять лет моложе. Так, например, чтобы кожа лица визуально казалась более подтянутой, рекомендуется наносить консилер по диагонали на внешние углы глаз, рта, а также вдоль скул.