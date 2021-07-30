Фермер вырастил петушка-мутанта с четырьмя ногами

В таиландской провинции Лампанг выросла курица с четырьмя ногами. Об этом сообщает Newsflare.

По словам фермера Васана Канпхиана (Wasan Kanphian), необычный цыпленок породы «Га Донг Тао» появился на свет три месяца назад. Несмотря на мутацию, ему удалось выжить, поэтому Канпхиан окрестил его Род Ма (Rod Ma) и оставил у себя вместо питомца.

Куры с врожденными отклонениями редко выживают, но этот петушок-мутант — не такой, как другие. Я его не продам и буду лелеять, как одного из своих друзей Васан Канпхиан фермер

Куры «Га Донг Тао» отличаются большими ногами. В Таиланде стоимость четырехмесячных цыплят этой породы достигает шести тысяч бат (около 13 тысяч рублей), за пятимесячных дают до 7,5 тысячи бат (около 17 тысяч рублей), а взрослые курицы и петухи могут стоить до 18 тысяч бат (40 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что на птицеферме в китайском городе Баян-Нур, автономный район Внутренняя Монголия, сняли на видео четвероногую курицу-мутанта. Лишние ноги начали расти в области гузки примерно через месяц после того, как птица вылупилась из яйца.