Редкую курицу-мутанта с четырьмя ногами сняли на видео

На птицеферме в китайском городе Баян-Нур, автономный район Внутренняя Монголия, сняли на видео четвероногую курицу-мутанта. Об этом сообщает издание Daily Star.

Хозяин птицы утверждает, что первоначально она ничем не отличалась от других. Лишние ноги начали расти в области гузки примерно через месяц после того, как птица вылупилась из яйца. Из-за них курице труднее передвигаться и держать равновесие.

Дэань Ван из Академии сельского хозяйства и животноводства Внутренней Монголии полагает, что отклонение могло произойти во время эмбрионального развития. «Мутацию могли вызвать внешние факторы или гены, но такие случаи очень редки», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в городке Тируккойилур, штат Тамилнад, на юге Индии родился двуликий теленок-мутант. Каждый день на мутанта приходили посмотреть горожане. Один из них назвал теленка «божественным чудом».