Американская певица прокомментировала слухи о раздавленном ее телом фанате

Американская певица Lizzo прокомментировала в своем TikTok-аккаунте слухи о фанате, насмерть раздавленном на ее концерте.

Исполнительница отреагировала на слух о том, что во время одного из выступлений она якобы прыгнула со сцены в толпу и приземлилась на поклонника, который впоследствии скончался. «Это ложь! Я никогда в жизни не прыгала со сцены», — заявила артистка.

Во время записи ролика она прыгнула животом на кровать, чтобы показать, что такой удар не может быть смертельным. «Да, я знаю, что я большая. Но, сука, не настолько большая!» — возмутилась Lizzo. Она удивилась тому, что в интернете вообще появилась подобная информация.

В 2019 году журнал Time признал Lizzo артисткой года. Позднее певицу раскритиковал американский экономист Бойс Уоткинс, который связал ее популярность с эпидемией ожирения в США. «Я популярна, потому что пишу хорошие песни, обладаю талантом и устраиваю энергичные полуторачасовые шоу, наполненные любовью. Единственный человек, которому стоит попытаться стать лучше, это ты», — отреагировала тогда исполнительница.

Lizzo известна по таким хитам, как Truth Hurts, Juice и Good As Hell. Она активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и выступает за идеи бодипозитива. Ее подтанцовка The Big Grrrls состоит из полных женщин.