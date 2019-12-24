Популярность главной артистки года связали с эпидемией ожирения в США

Популярность Lizzo — главной артистки года по версии издания Time — связана с эпидемией ожирения в США. Такое мнение американский экономист Бойс Уоткинс выразил в своем Twitter-аккаунте.

«Вместо того, чтобы поощрять людей становиться лучше, мы просто обманываем их и говорим им, что с ними все в порядке. К сожалению, многие из этих людей умирают от диабета и болезней сердца», — написал Уоткинс.

В другом твите он отметил, что посмотрел на одетую в наряд от Gucci Lizzo в эфире шоу Saturday Night Live, где она пела о том, что хорошо быть полной и дерзкой. Он заявил, что исполнительница напомнила ему рабыню, выступающую перед свои хозяином. «Мы здесь, чтобы служить вам всеми возможными способами. Просто продолжайте приносить печенье», — добавил экономист.

После того, как Lizzo узнала, что ее успех связали с лишним весом, она ответила Уоткинсу в своем Twitter-аккаунте. «Я популярна, потому что пишу хорошие песни, обладаю талантом и устраиваю энергичные полуторачасовые шоу, наполненные любовью. Единственный человек, которому стоит попытаться стать лучше, это ты», — отреагировала певица.

Ранее журнал Time удостоил Lizzo звания главной артистки года. Авторы издания похвалили звезду за неизменно позитивное и запоминающееся звучание, а также за смешную и непристойную лирику.

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