Олимпийская чемпионка с мужской стрижкой ответила обругавшим ее внешность в сети

Олимпийская спортсменка из Южной Кореи Ан Сан дала отпор оскорбившим ее внешность пользователям сети. Об этом сообщает HypeBae.

Согласно материалу, после выступления 20-летней лучницы на Олимпиаде в Токио юзеры начали массово оскорблять ее внешний вид в соцсетях. «Девушки, которые учатся в женских университетах, на 90 процентов склонны быть феминистками. Вот почему я ее не поддерживаю. Я ненавижу феминисток с мужскими стрижками. В наши дни женщины намеренно коротко стригутся, чтобы их называли феминистками. Люди должны держаться от них подальше», — написал один из анонимных пользователей.

В своем Instagram-аккаунте Ан Сан ответила на комментарии обидчиков: «Пока вы сидите в своей комнате и пишете мне эти сообщения из-за своего комплекса неполноценности, я выигрываю золотые медали на Олимпийских играх».

Известно, что спортсменка завоевала три золотые медали для сборной Кореи на Олимпийских играх в Токио.

В апреле экс-премьера Великобритании Тони Блэра подняли на смех в сети за стрижку из 80-х. Речь идет о стрижке маллет (mullet), для которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Пользователи соцсети сочли внешность экс-премьера «шокирующей» и «сомнительной», а затем сравнили его с персонажами кинокартины «Байки из склепа».