Экс-премьера Великобритании подняли на смех в сети за стрижку из 80-х

Бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра подняли на смех в сети за прическу в стиле 80-х годов прошлого века. В новом образе политик дал интервью каналу ITV News, комментарии зрителей появились в Twitter в среду, 28 апреля.

Речь идет о стрижке маллет (mullet), для которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Пользователи соцсети сочли внешность экс-премьера «шокирующей» и «сомнительной», а затем сравнили его с персонажами кинокартины «Байки из склепа».

«Почему никто не сказал Тони Блэру, что 67 лет — не лучший возраст для таких экспериментов», «Маллет совершенно ему не идет. Выглядит, будто на его голове сдохла серая белка», «Я не был готов увидеть Блэра с маллетом в 2021 году, но придется это принять», «Пора посетить парикмахерскую, они уже открылись, Тони», — высказались юзеры.

В 1970-1980 годах упомянутая стрижка была особенно распространен среди спортсменов и рок-музыкантов, а также символизировал свободу, вызов и бунтарство. Маллет вновь вернулся в моду осенью 2020 года. Тогда в Instagram фотографиями с трендовой прической начали делиться как мужчины, так и женщины. В их числе оказались певицы Майли Сайрус, Рианна, Билли Айлиш, актер Финн Вулфард и другие.