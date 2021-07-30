Две женщины нашли на берегу моря душераздирающее послание в бутылке

Две женщины нашли душераздирающее послание в бутылке на берегу Балтийского моря в польском городе Леба. Об этом сообщает The First News.

Женщина по имени Эльзбьета (Elżbieta) каталась на велосипеде на берегу моря вместе с подругой из Италии по имени Андреа (Andrea). В какой-то момент они заметили стеклянную бутылку с цветочным узором, внутри которой лежала записка.

Бутылку вынесло на песок прибоем. «Сначала мы подумали, что записку написал ради развлечения подросток. Но, когда я начала читать ее, мое сердце чуть не разбилось. Я не могла сдержать слезы», — рассказала Эльзбьета.

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Послание было написано на нескольких страницах убористым и аккуратным почерком. В нем говорилось: «15 июля пройдет уже два месяца с момента твоей смерти. Я все жду, когда ты придешь ко мне, обнимешь меня и успокоишь, сказав, что у тебя все в порядке. Тогда, возможно, моя боль утихнет и наступит облегчение. Вот почему я жду того дня, когда снова увижу твою улыбку. На этом заканчиваю свое письмо к тебе. Я бросаю его в море и говорю тебе, доченька, прощай и до свидания. Всегда твой любящий отец. Люблю тебя, Виктория». Под текстом автор письма нарисовал сердце.

Женщины решили, что, кем бы ни был отчаявшийся отец, по всей видимости, он хотел бы, чтобы бутылка и послание оставались в море. Они обратились за помощью к местному моряку Ярославу Сташевичу (Jarosław Stachewicz). Он помог им отвезти послание за 36 километров от берега и бросить в воду.

Ранее сообщалось, что жители канадского города Ошава, провинция Онтарио, приехали на дачу на остров Манитулин и нашли бутылку с печальным посланием. В бутылке семья нашла записку, десять канадских долларов (586 рублей) и фотографию молодого человека, который погиб в 2016 году.