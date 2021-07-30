Гигантский питон проглотил кота и попал на видео

Гигантский питон проглотил кота на глазах у людей в деревне вблизи индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш. Видео с рептилией публикует DNA.

На записи видно, как огромная змея проглатывает убитого ею рыже-белого кота. За кадром слышны испуганные возгласы очевидцев.

По данным издания, запись стала вирусной в индийском сегменте соцсетей.

Ранее сообщалось, что хозяйка кота в Таиланде нашла своего пропавшего питомца в желудке огромной змеи. Она не смогла найти кота за домом, пошла искать его дальше и в итоге увидела змею с раздутым животом.

