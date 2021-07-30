Впервые измерена продолжительность дня на экзопланетах

Астрономы впервые измерили продолжительность дня на экзопланетах в системе HR 8799, расположенной в 129 световых годах от Земли. Планетная система, обнаруженная в 2008 году, состоит из четырех супер-юпитеров — газовых гигантов, которые на порядок массивнее Юпитера в Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы в виде препринта в репозитории arxiv.org.

Измерения проводили с помощью инструмента Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), который способен различать спектры с близкими длинами волн, то есть обладает разрешением, достаточным для определения скорости вращения планет. Оказалось, что скорость для HR 8799 d и HR 8799 e составляют 10,1 километра в секунду и 15 километров в секунду, соответственно. Это означает, что продолжительность дня может составлять от 3 до 24 часов, как на Земле, в зависимости от наклона планет, который в настоящее время не определен. Для контекста, Юпитер имеет скорость вращения около 12,7 километра в секунду, а один день на Юпитере длится почти 10 часов.

Ученые также смогли определить верхний предел скорости вращения третьей планеты HR 8799 c, равный 14 километрам в секунду. Скорость вращения четвертой планеты, HR 8799 b, пока не может быть окончательно определена.

Ранее сообщалось, что астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) впервые обнаружили диск вокруг планеты, который представляет собой первую стадию формирования спутника. Околопланетный диск окружал экзопланету PDS 70c типа газовый гигант, которая располагается на расстоянии 400 световых лет от Земли.