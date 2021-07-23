Впервые обнаружен зародыш луны вокруг планеты

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) впервые обнаружили диск вокруг планеты, который представляет собой первую стадию формирования спутника. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Околопланетный диск окружает экзопланету PDS 70c типа газовый гигант, которая располагается на расстоянии 400 световых лет от Земли. Его существование было подтверждено наблюдениями с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили. Диаметр диска сравним с расстоянием от Земли до Солнца, а его вещества хватает на формирование как минимум трех крупных лун.

Планеты образуются в околозвездных дисках пыли и газа вокруг молодых звезд, постепенно поглощая материал и обеспечивая свой рост. Планета также может обзавестись собственным околопланетным диском, «питаясь» веществом из него. Однако газ и пыли в таком диске могут сгущаться, образуя зародыши небесных тел, которые растут и могут достигнуть размеров полноценного спутника. Однако ученые до сих пор точно не знают, как именно происходит образования лун.

К настоящему времени было обнаружено более четыре тысяч экзопланет, однако экзопланеты PDS 70b и PDS 70c, напоминающие Юпитер и Сатурн, все еще находятся на стадии формирования, то есть являются протопланетами. Эти объекты были обнаружены с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) в 2018 и 2019 годах. У второй планеты — PDS 70b — нет признаков существования околопланет диска, что указывает на то, что PDS 70c испытывает дефицит пылевого материала.