Разгадана тайна отсутствия похожих на Землю планет

Международная группа ученых разгадали причину таинственного отсутствия множества планет, похожих на Землю. Оказалось, что скалистых экзопланет земного типа на самом деле гораздо больше, чем считалось ранее, и они скрываются в ярком свете двойных звездных систем, из-за чего их трудно обнаружить. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

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Наблюдения проводились с помощью двух телескопов Обсерватории Джемини, расположенных на Гавайях и в Чили. Исследователи изучили 517 звезд, у которых ранее были обнаружены кандидаты в экзопланеты, расположенных в пределах 500 парсек (1630 световых лет). Эти звезды, главным образом, относились к спектральным классам F (желто-белые), G (желтые) и K (оранжевые). Спекл-интерферометры, установленные на телескопах, дают пространственное разрешение от менее десяти до 500 астрономических единиц и позволяют различить достаточно слабые компаньоны (на 5-9 звездных величин слабее основной звезды) в двойных звездных системах.

Оказалось, что 73 звезды имеют звездных компаньонов, при этом среднее расстояние между обеими звездами достигает ста астрономических единиц (одна астрономическая единица примерно равна расстоянию от Солнца до Земли). Расстояние между звездами в системах, в которых имеются экзопланеты, немного больше, чем в обычно наблюдаемых двойных системах, то есть ученые выявили реальный дефицит имеющих экзопланеты систем с близко расположенными звездными компаньонами. Дефицит объясняется тем, что экзопланеты размером с Землю трудно находить методом транзита, когда оба звездных компаньона вращаются довольно близко друг от друга.

Примерно 50 процентов звезд в Галактике представлены двойными системами, поэтому результаты исследования указывают на то, что ученые могли упустить множество планет земного типа при поиске экзопланет транзитным методом, когда объект проходит на фоне диска звезды, уменьшая ее видимую яркость. В близких двойных системах падение яркости может маскироваться присутствием звезды-компаньона.