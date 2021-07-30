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Бабушка лишила внучек наследства из-за татуировок

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Фото: Med Badr Chemmaoui / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала, что бабушка лишила наследства ее сестер из-за того, что у них были татуировки, а сама она, зная о принципах родственницы, наколку делать отказалась. Она выложила свою историю в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»).

Женщина пояснила, что ее бабушка ненавидела татуировки на женщинах, поэтому лишила наследства ее старшую сестру, у которой была татуировка. Решение бабушки не распространилось на двух братьев, у которых тоже были наколки.

Тогда три оставшиеся сестры, включая автора поста, договорились из солидарности с четвертой тоже сделать себе татуировки. Но в последнюю минуту пользовательница Reddit передумала. В итоге она осталась единственной из сестер, у кого не было татуировки.

Когда бабушка умерла, наследство досталось ей и братьям. В результате сестры злятся на нее и требуют, чтобы она поделилась с ними наследством, но к настоящему моменту она согласилась разделить с ними только небольшую его часть.

Большинство пользователей Reddit встали на сторону лишенных наследства сестер. Один из них написал: «Вы извлекли выгоду из взглядов вашей бабушки на женщин, чтобы украсть наследство у сестер, хотя, конечно, если вы не хотите делать татуировку, вы не обязаны ее делать».

«Неважно, как бабушка решила разделить деньги. Она сделала это из глупых сексистских соображений, и, не разделив их поровну с сестрами, вы косвенно сообщили всем, что соглашаетесь с глупыми сексистскими взглядами бабушки», — подчеркнул другой комментатор.

Ранее сообщалось, что в Англии супружеская пара заморила голодом состоятельного мужчину ради крупного наследства. Чтобы побыстрее получить наследство, сиделки перестали давать Джеймсу лекарства и лишили его еды и воды.

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