Культура
 
Последние новости
Россиянин Башаев победил украинца и завоевал бронзу в дзюдо на Олимпиаде
Российские школьницы станцевали на воинском мемориале и попали на видео
На одном из крупнейших химических заводов юга России произошел взрыв
США резко нарастили закупки российской нефти
Коронавирус прожил в организме россиянки рекордные 318 дней
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции
Песков оценил заявление Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии
Российские теннисисты Рублев и Павлюченкова вышли в финал Олимпиады
Тело актера из «Марша Турецкого» десять дней пролежало в квартире 
Европа начала готовиться к глобальной катастрофе
Новости партнеров
Прослушать новость

VK Fest перенесли на следующий год из-за пандемии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Фестиваль VK Fest, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 28 и 29 августа, перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«И все-таки 2022-й 💔 Словами не передать, как нам грустно и больно, что встреча откладывается на целый год. Мы до последнего верили, что все получится. Перенос на месяц сильно ударил по фестивалю, но мы пошли на этот шаг с верой в чудо. Увы, чуда не произошло», — говорится в публикации.

Организаторы фестиваля отметили, что ситуация с COVID-19 становится все более серьезной, а количество зараженных растет. Они добавили, что считают опасным и безответственным проводить масштабное событие в таких условиях.

«Мы верили в чудо, цеплялись за каждую новость о том, что где-то в других странах смягчают запреты и улучшаются показатели. Не сосчитать, сколько раз пришлось обновлять договоренности с артистами и участниками фестиваля», — написали организаторы VK Fest.

В этом году на фестивале должны были выступить такие артисты, как Little Big, NILETTO, Artik & Asti, «Пошлая Молли», Cream Soda и GONE.Fludd. В следующем году мероприятие пройдет 23 и 24 июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фестиваль Summer Sound-2021 пройдет в формате COVID-free
Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год
Крупнейший музыкальный фестиваль мира вновь отменили из-за коронавируса
Другие материалы рубрики
Культура06:20 7 июля

Обезьяна и дива.

Чем поразил полный звезд первый фильм Каннского фестиваля?
01:3827 июля

Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить ее отца от опекунства

19:3626 июля

У дважды переболевшей коронавирусом Арбениной начались проблемы со связками

19:0126 июля

Представительница МакSим прокомментировала вывод певицы из комы

Культура00:01 5 июля

Двое разгневанных мужчин.

Каким вышел новый фильм-ограбление режиссера «Одиннадцати друзей Оушена»?
17:5126 июля

Дмитрий Шепелев впервые показал восьмилетнего сына Жанны Фриске

17:1426 июля

Бывшая жена Стаса Пьехи резко похудела на фоне стресса из-за избитого сына

16:1626 июля

Появились подробности о состоянии вышедшей из комы МакSим

Культура00:0217 июля

«Позже его обнаружили поедающим ребенка»

Каннибализм, киднеппинг и умышленные убийства: как устроена жизнь в джунглях?
15:3026 июля

Певица МакSим пришла в сознание

15:2826 июля

Певица Юлия Савичева выступила за бодипозитив и рассказала об анорексии

14:5126 июля

Названы самые популярные сериалы среди россиян

Россия
На одном из крупнейших химических заводов юга России произошел взрыв
Российские школьницы станцевали на воинском мемориале и попали на видео
«Я такого не видел никогда»
В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
Главы Мособласти и Роспотребнадзора открыли производство вакцины «ЭпиВакКорона»
«Три секунды до взрыва вечностью казались»
Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове
Коронавирус прожил в организме россиянки рекордные 318 дней
Все материалы
Мир
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек.
Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
Все материалы
Бывший СССР
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Все материалы
Экономика
Airbus задумал обогнать Boeing во всем
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
В Госдуме признали неизбежными выплаты по делу ЮКОСа
Эксперт опроверг оценку Росрыболовства ущерба водной фауне на Таймыре
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Facebook пострадает из-за восстановления мировой экономики
Не тот гражданин.
Сохранится ли у Дмитрия Цветкова «золотой паспорт» Кипра?
Все материалы
Силовые структуры
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт похожий на Windows 11 вирус
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
В США назвали самую совершенную российскую подлодку
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Эксперт назвал опасную в iPhone функцию
Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В России оштрафовали Google на три миллиона рублей
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени
Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
Россиянин побывал в Краснодарском крае и назвал его курорты «гадюшником»
Медведь убил российского туриста в природном парке
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
В Сочи уволили предложившего спасать утопающих за деньги маркетолога
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Все материалы
Из жизни
Мать придумала способ заставить ребенка убираться и разозлила других родителей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Рыба спряталась от акулы за мужчиной и попала на видео
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Мужчина дважды выиграл в лотерею семь миллионов рублей и назвал счастливые числа
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Названы сторонники принца Гарри в королевской семье
Все материалы
Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy
Chevrolet Tahoe: тест на Ямале
Остался ли верен себе добрый великан Chevy?
Китайская CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы для электромобилей
Туалет, отделка камнем и кофемашина: странные автомобильные опции
Без этих опций точно можно прожить
Россиян предупредили о новом повышении цен на автомобили
Сибирский тест: обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Насколько оживляют внедорожник некоторые электронные дополнения?
Гибридный Bentley Flying Spur получил спецверсию с экологичной отделкой
Все материалы
Среда обитания
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Россиян предупредили о появлении белых и тигровых акул у побережья Приморья
Дальневосточные лотосы расцвели на новом озере под Хабаровском
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Все материалы