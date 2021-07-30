VK Fest перенесли на следующий год из-за пандемии

Фестиваль VK Fest, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 28 и 29 августа, перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«И все-таки 2022-й 💔 Словами не передать, как нам грустно и больно, что встреча откладывается на целый год. Мы до последнего верили, что все получится. Перенос на месяц сильно ударил по фестивалю, но мы пошли на этот шаг с верой в чудо. Увы, чуда не произошло», — говорится в публикации.

Организаторы фестиваля отметили, что ситуация с COVID-19 становится все более серьезной, а количество зараженных растет. Они добавили, что считают опасным и безответственным проводить масштабное событие в таких условиях.

«Мы верили в чудо, цеплялись за каждую новость о том, что где-то в других странах смягчают запреты и улучшаются показатели. Не сосчитать, сколько раз пришлось обновлять договоренности с артистами и участниками фестиваля», — написали организаторы VK Fest.

В этом году на фестивале должны были выступить такие артисты, как Little Big, NILETTO, Artik & Asti, «Пошлая Молли», Cream Soda и GONE.Fludd. В следующем году мероприятие пройдет 23 и 24 июля.