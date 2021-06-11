Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Серпухове с 30 июля по 1 августа, перенесен на 2022 год. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Отмечается, что даты изменили по требованию Роспотребнадзора Московской области. Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Следующее «Нашествие» пройдет в том же месте с 29 по 31 июля.

«Спасибо нашим артистам, которые продвигали фестиваль в СМИ и своих соцсетях! Спасибо Правительству Московской области и администрации Серпухова, которые приняли нас с распростертыми объятиями и сейчас ждут фестиваль в 2022 году! Спасибо нашим зрителям, которые не сдавали билеты, когда нам было тяжелее всего и этим сильно поддержали нас!», — заявила управляющая фестивалем Евгения Киселева.

Ранее организаторы «Нашествия» сообщали, что в этом году вход на фестиваль будет осуществляться только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Это объявление вызвали негативную реакцию посетителей, которые начали называть руководителей мероприятия фашистами и требовать возврата денег за билеты.