Объявлено время начала юбилейного «Нашествия»

Музыкальный фестиваль «Нашествие-2019» начнется 18 июля в 17:00. Об этом сообщает НСН со ссылкой на медиадиректора мероприятия, президента по информационной политике ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Сергея Горбачева.

По его словам, фестиваль отметит свое 20-летие на поле в Большом Зaвидове. Первыми на главной сцене выступят участники группировки «Ленинград». Их концерт состоится в 21:00. Организаторы обещают, что в этом раз лайн-ап мероприятия станет самым крупным за два десятилетия.

Отмечается, что для гостей также организуют множество развлекательных площадок. Главной новинкой юбилейного фестиваля станет павильон «Роскосмоса», где у посетителей будет возможность в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли, пообщаться с космонавтами МКС и поучаствовать в конкурсах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!