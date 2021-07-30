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Власти Узбекистана увидели в одежде европейского бренда оскорбление всего народа

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Фото: Telegram-канал «Adliya yangiliklari/Новости юстиции»

Дизайнер Стефано Риччи выпустил коллекцию с государственной символикой Узбекистана и получил обвинение в оскорблении целого народа. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства юстиции Узбекистана.

Модельер популярного в Европе бренда Stefano Ricci выпустил новую капсульную коллекцию, посвященную стране. В линейку вошли одежда и обувь с изображением государственного герба. Министерство признало неуважительным решение дизайнера нанести символ независимости Узбекистана на предметы коллекции.

«Символы государственной независимости Узбекистана священны, и их оскорбление в любой форме преследуется по закону. В соответствии со статьей 5-1 Закона Республики Узбекистан «О государственном гербе» изображения герба не могут быть использованы в коммерческих целях и не подлежат продаже», — отметили в Минюсте.

Представители бренда пока никак не прокомментировали произошедшее.

В июне в одежде масс-маркетовой марки Zara также увидели оскорбление целого народа. Речь идет о платье бренда с узором, характерным для общины миштеков в Сан-Хуан-Колорадо в южном штате Оахака. Министр культуры страны Алехандры Фраусто заявила, что дизайн бренда включает в себя традиционные символы, «олицетворяющие окружающую среду, историю и мировоззрение целого сообщества».

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