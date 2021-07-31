В Госдуме отреагировали на идею автоматического лишения прав

Госдума рассмотрит разработанные МВД и Минздравом поправки об автоматическом лишении водителей прав из-за ряда заболеваний только после согласования такого проекта в правительстве. Так на соответствующую идею отреагировал глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, передает ТАСС.

«Я не видел эти поправки. Когда они пройдут все согласования в правительстве, тогда мы о них будем говорить», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым российских водителей с серьезными заболеваниями смогут автоматически лишать прав. Информацию о здоровье автомобилистов Министерство здравоохранения будет направлять в МВД через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Данные будут передаваться в случае выявления противопоказанных для вождения болезней.

Список таких болезней утвержден постановлением правительства №1604. Прежде всего к ним относятся плохое зрение, неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм и другие.

За управление автомобилем после аннулирования прав грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в документе.

Ожидается, что нововведения вступят в силу в марте 2022 года.