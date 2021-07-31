Девушка прославилась благодаря большому рту и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Видео: @samramsdell5

Жительница США Саманта Рамсделл (Samantha Ramsdell) прославилась благодаря большому рту и попала в Книгу рекордов Гиннеса, пишет Daily Mirror.

Рот девушки в длину составляет 6,52 сантиметра. Благодаря ему Рамсделл набрала в TikTok 1,7 миллиона подписчиков. Она получила известность, публикуя ролики, в которых демонстрирует сверхъестественную способность помещать туда как можно больше еды. К примеру, американка за раз может «затолкать» в себя порцию большого картофеля фри из McDonald’s. Девушка увлекается футболом и работает торговым представителем в сфере медицины. 31-летняя жительница Коннектикута неоднократно заявляла, что является обладательницей самого большого рта в мире, однако рекорд не был признан официально.

«Я наконец-то смогла получить удостоверение о том, что обладаю выдающейся особенностью», — подчеркнула блогер. Рамсделл не берется давать советов о том, как попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но уверена, что каждый должен ценить свои плюсы и минусы. «Все, что есть в вас, сделайте своей гордостью и самым большим достоянием. Это ваша суперсила. Это то, что отличает вас от всех остальных», — рекомендует она. Американка призналась, что никогда не искала популярности и начала записывать свои ролики для социальной сети от скуки. Популярность блогера выросла во время карантина из-за пандемии коронавируса. В этот период девушка сидела дома и развлекала людей веселыми роликами.

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