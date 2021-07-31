Мир
 
Последние новости
В СБУ прокомментировали «зарубу» спецслужб из-за похищенного в Молдавии судьи
Набиуллина сообщила о долгосрочной инфляции в России
В России увеличилось число регионов без новостроек
На Дальнем Востоке разбился истребитель Су-35
В России назвали дело против литовского оппозиционера политизированным
Россиянка рассказала о «пепелище» на турецком курорте
Перечислены основные ошибки при выборе ноутбука
Советовавший меньше есть россиянам депутат отчитался о доходе в ноль рублей
Москвичи массово пожаловались на «нехорошие» квартиры 
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова раскритиковала слова главы МИД Франции о неонацизме на Украине

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, вызывают вопросы. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон "Азов" давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, — нет. (...) И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой», — написала она, комментируя ответ главы французского внешнеполитического ведомства на запрос французского сенатора Натали Гуле о ситуации с распространением нацистской идеологии на Украине.

По словам Захаровой, вопросы должны задать в международных организациях, например в ОБСЕ.

Также она прокомментировала слова ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине.

«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 1930-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем», — отметила Захарова.

6 июня группа французских сенаторов потребовала от официального Парижа отреагировать должным образом на распространение неонацизма на Украине. Они сообщили, что в центре Киева открыто торгуют нацистской символикой и ведут запись в батальон «Азов» (организация запрещена в России).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленского обвинили в схожих с радикальными националистами взглядах
Французские сенаторы потребовали остановить неонацизм на Украине
Украинские националисты обиделись на польского посла из-за слов о Бандере