В России назвали дело против литовского оппозиционера политизированным

Уголовное дело против бывшего председателя литовского Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдаса Палецкиса изначально сфабрикованное и носит политический характер. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Оно (дело — прим. «Ленты.ру») является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории. (...) Каких-либо убедительных доказательств его вины обществу не представлено. Да это в современной Литве, видимо, и не требуется», — добавил Бикантов.

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По его словам, «за свободное выражение мнения в рамках журналистского расследования событий» у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года оппозиционер привлекался к уголовной ответственности еще в 2011-м. «Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны», — отметил представитель российского МИД.

27 июля Шяуляйский окружной суд в Литве признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы. Местный предприниматель Деймантас Бертаускас, признавший свою вину и давший показания против оппозиционера, был освобожден от уголовной ответственности.

По информации литовской Генпрокуратуры, с февраля 2017-го по октябрь 2018 года Бертаускас и Палецкис сотрудничали со Службой внешней разведки и несколькими гражданами России. Предполагается, что обвиняемые за денежное вознаграждение собирали данные по заказу спецслужб.