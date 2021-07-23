Иван Сафронов написал о проблемах с преследованием по «шпионским» статьям в России

В год по статьям о госизмене и шпионаже в России осуждается до десяти человек, следствие по каждому делу идет 17 месяцев — предельный срок, согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Об этом написал советник главы «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, для газеты «Ведомости». В материале он раскрыл проблемы с преследованием по «шпионским» статьям в России.

Сафронов пишет, что с момента получения оперативниками первых материалов о «преступной» деятельности человека до возбуждения уголовного дела может пройти от года до пяти лет — все зависит от загруженности отдела. «Если есть что расследовать, то хорошо, если нет, то всегда можно покопаться в прошлом. Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым», — отметил он.

Возбуждение уголовного дела по «шпионским» статьям, по словам журналиста, — это следствие долгой работы, в основе которой лежат данные оперативно-разыскных мероприятий, рапорты, справки, отчеты, экспертизы и другие документы. При этом дело заводится не по факту утечки какой-либо информации за рубеж, а в отношении конкретного лица.

Арест подозреваемого должен быть санкционирован Лефортовским судом Москвы. «Но тут следствие никогда не испытывало проблем: суд удовлетворяет 100 процентов из ходатайств, отправляя зачастую напуганного и ничего не понимающего человека под арест в СИЗО», — добавил Сафронов.

При этом подозреваемый фактически лишен возможности защищаться: интересы большинства из них представляют адвокаты по назначению. «Де-факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения, — пишет журналист. — Иными словами, не только признать вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, но и помочь следствию изобличить соучастников преступления».

Далее следователь изолирует обвиняемого от внешнего мира на неделю, месяц или больший срок, чтобы у того была возможность хорошо обо всем подумать, взвесить все «за» и «против». В результате это ломает человека и коверкает его психику — он начинает верить даже в то, что он шпион, предатель родины, отметил Сафронов. «Эти мысли очень важны для следователя, они потом буквально культивируются всеми доступными способами. А их у следователя, поверьте, хватает», — добавил журналист.

Под угрозой попасть под статью о госизмене, как пишет советник главы «Роскосмоса», находятся в том числе граждане, имеющие знакомых и родственников за рубежом. Например, «достаточно жить в Крыму, сфотографироваться на фоне военных кораблей и отправить фото условному дяде, являющемуся гражданином Украины», пояснил Сафронов. В таком случае, по его словам, «есть риск узнать, что ты шпион, выполняющий задание украинских спецслужб, а твой дядя вовсе не родной человек, а кадровый агент».

Ивана Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.