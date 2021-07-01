Сафронов отказался идти на сделку со следствием по делу о госизмене

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов твердо решил не идти на сделку со следствием и не давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Катчев, передает ТАСС.

Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО.

По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Своей вины журналист не признает.

Ранее, 30 июня, Мосгорсуд продлил срок пребывания Сафронова под стражей до 7 октября.