«Лента.ру» выпустила первый эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила первый эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2000 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» «ВКонтакте».

В первой части спецпроекта рассказывается о состоянии российской эстрады в 2000-м, саундтреке к фильму «Брат-2», а также о самых громких хитах года. Среди них — провокационная песня «Малыш» певца Данко, композиция «Полковнику никто не пишет» группы «Би-2», ставшая хитом благодаря картине Алексея Балабанова, и каверы популярных российских рок-музыкантов на творчество Виктора Цоя и группы «Кино», созданные в рамках релиза «Кинопробы». Помимо этого в выпуске — история украинского дуэта «ВИА Гра», превращение Децла в лицо целого поколения, скандальное избиение рэперов скинхэдами на фестивале «Бит-битва» и разрыв Максима Фадеева с певицей Линдой.

Посмотреть первый выпуск документального проекта можно «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.