Суд арестовал россиян за избиение полицейских во время массовой драки

В Саратове суд арестовал пятерых россиян, подозреваемых в избиении полицейских во время массовой драки. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает издание Znak.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемых в СИЗО на два месяца. Арестованные являются абитуриентами-спортсменами из Чеченской Республики в возрасте от 16 до 19 лет. Представляющая их интересы адвокат Юлия Аликова утверждает, что драка была спровоцирована сотрудниками полиции, которые в момент происшествия были в штатском и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Драка в Саратове произошла 24 июля около часа ночи на проспекте Кирова. Четверо полицейских во время патрулирования увидели массовый конфликт. Стражи порядка потребовали прекратить потасовку, однако в ответ ее участники стали их избивать. Один из полицейских получил ножевое резаное ранение кисти. Всех сотрудников полиции госпитализировали.

По факту применения насилия к сотрудникам полиции возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).