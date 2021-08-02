Дагестан стал лидером по количеству турмаршрутов на всероссийском конкурсе

Дагестан предложил больше всего туристических маршрутов для всероссийского конкурса «Открой свою Россию». Об этом сообщается на сайте Минтуризма республики.

В ведомстве заявили, что из 192 туристических маршрутов, охвативших 60 регионов страны, 13 предложил Дагестан, став абсолютным лидером по количественному показателю.

Отмечалось, что на сегодняшний день в официальном реестре Минтуризма региона значится 45 паспортизированных туристических маршрута, 13 из них являются брендовыми. Самыми популярными достопримечательностями у путешественников стали Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Гуниб, Чох, Гамсутль, бархан Сари-кум, город Дербент и находящиеся в этом районе крепость Нарын-кала и экраноплан «Лунь».

Сообщается, что 11 августа комиссия выберет 30 финалистов конкурса. Команды под лидерством продюсеров впечатлений примут участие в программе развития и спроектируют еще один, дополнительный, турмаршрут.

12 августа комиссия и 30 продюсеров впечатлений объявят окончательное решение о победителе конкурса.

Ранее в июне В Дагестане выпустили памятку с советами для туристов. В буклете, в частности, рассказывается о традициях Дагестана, а также о правилах поведения в горах и мечетях. Так, приезжающим следует соблюдать особый этикет при посещении религиозных объектов и с уважением относиться к местной культуре.

