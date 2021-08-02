Экономика
 
Последние новости
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Мужчина показал простой способ скрыть залысины на голове
Москвичи вспомнили про «осквернение» столицы перед визитом президента США 
Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон
В России оценили популярность умных часов
Российского прокурора отправили в СИЗО за взятки от Дона Фанфурика
Число погибших в наводнении в Китае выросло до 302
В Совфеде отреагировали на способ Польши навредить «Северному потоку-2»
Трансгендерная штангистка осталась без медалей Олимпиады
В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия резко нарастила добычу газа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В первые семь месяцев 2021 года Россия нарастила добычу газа. Объемы в январе-июле резко увеличились и достигли 442,08 миллиарда кубометров, что является ростом на 13,2 процента в годовом выражении, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). В июле было произведено 57,59 миллиарда кубометров (плюс 16,4 процента за год).

Лидер сектора «Газпром» в своем Telegram-канале сообщил, что его добыча к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 миллиарда кубометров, что на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт газа компании вырос на 23,2 процента, поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 миллиарда кубометров.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

Что касается добычи нефти и газового конденсата с января по июль, то она, по сведениям ЦДУ ТЭК, снизилась. Объем составил 299,24 миллиона тонн, что на 1,7 процента меньше, чем в те же месяцы 2020 года. Среднесуточная добыча составила 10,35 миллиона баррелей. Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа в январе-июле 2021 года добыла «Роснефть» — 24,56 миллиарда кубометров. Данные ЦДУ ТЭК и по нефти, и по газу учитывают поправку на високосный год.

В середине июля «Газпром» также сообщал, что экспорт газа в страны дальнего зарубежья за шесть с половиной месяцев 2021 года приблизился к историческому рекорду и достиг 107,5 миллиарда кубометров. В Центральном банке России, подсчитывая объемы экспорта страны в целом во втором квартале года, также отмечали рост поставок природного газа в ценовом выражении — на 131 процент на годовом уровне и на 10 процентов по сравнению с 2019 годом. Экспорт нефти также вырос, в том числе увеличились поставки в США, что связано с ростом цен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США резко нарастили закупки российской нефти
Экспорт «Газпрома» приблизился к историческому рекорду
Погода в Европе помогла России преодолеть кризис экспорта
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
17:2930 июля

Amazon получил рекордный штраф в Европе

16:5830 июля

Пострадавшие от Пекина китайские компании получили удар в США

16:2830 июля

Скандальное американское приложение рекордно провалилось на бирже

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
15:5530 июля

Азиатские компании столкнулись с рекордными потерями

15:4130 июля

В России появился повод для запрета вывоза бензина

15:1830 июля

Многомиллиардный иск к «Норникелю» сочли справедливым

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
15:1730 июля

Пересохшие реки поставили под угрозу мировую торговлю

14:5530 июля

Российский регион полностью прекратил все платежи

15:3730 июля

В Минфине оценили последствия запрета на экспорт бензина

Россия
Российский врач рассказал об операциях дрелью в связи с нехваткой оборудования
«От него осталась лишь оболочка»
Что ждет семьи смертельно больных людей в России и как им помочь?
Воробьев призвал внимательней относиться к обращениям жителей
«Я такого не видел никогда»
В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
Актриса Ольга Кабо раскрыла любимые места в Москве
Что изменится в жизни россиян в августе:
индексация пенсий, отмена техосмотра и новые выплаты на детей
Вирусолог оценил доклад конгрессменов США об утечке COVID-19 из лаборатории
Все материалы
Мир
Пандемия из пробирки.
Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой и раскрыл подробности ее отъезда
В Армении решили наказывать за тяжкие оскорбления
В украинской армии женщину впервые назначили командиром
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Все материалы
Экономика
«МегаФон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Российская отрасль пригрозила выводом производства за рубеж
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
«Роснефть» полностью восстановила Коневский Рождество-Богородичный монастырь
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Дерипаска предупредил о повторении китайских ошибок в России
Все материалы
Силовые структуры
В СК опровергли информацию о замеченном в Москве орском маньяке
Анатолий МазурБизнес на крови.
Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
В СК рассказали о поисках одного из самых опасных маньяков в России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В деле об убийстве привязанной к автомобилю россиянки появился еще один труп
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
По делу о гибели дочери Владимира Конкина предъявлено обвинение
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
В Москве на «Бумажной фабрике» состоится вечеринка «Электричество»
Все материалы
Интернет и СМИ
Объявлено имя новой ведущей шоу «Орел и решка»
Россиянам назвали опасности сервисов онлайн-знакомств
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Россиянам перечислили признаки слежки за ними через камеру телефона
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Доктор Комаровский поделился удивившей его историей про вакцинацию
Все материалы
Ценности
Женщина раскрыла способ быстро высушить простыни и вызвала споры в сети
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Наталья Водянова снялась в купальнике на яхте во время отдыха с семьей
Эксперт раскрыл опасность популярных лайфхаков по уборке
Все материалы
Путешествия
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Все материалы
Из жизни
Рыбаки поймали 136-килограммовую рыбу-меч и получили 39 миллионов рублей
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Отмененный рейс домой принес женщине 73 миллиона рублей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Мужчина месяц прожил в шкафу 15-летней любовницы и попал в тюрьму
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Бывшая девушка пришла на свадьбу к мужчине и стала его второй женой
Все материалы
GAC показал электрический кроссовер с зарядкой за 8 минут
Монстры Поднебесной: самые удивительные машины Китая
Король Нюрбургринга, хищная «стрекоза» и кроссовер-супергибрид
Зарплаты на АвтоВАЗе сравнили с другими заводами
Лучшее автомобильное видео июля 2021
Болид Формулы-1 и истребитель и превращенный в велосипед Honda Civic
Российский Toyota Hilux получил связку бензинового мотора и автомата
Чем BMW iX расстроит владельцев X5 и X7? Видео!
Самый дорогой кроссовер BMW уже в России. Почему он стоит 9 млн рублей?
Российский блогер разобрал Haval Jolion и назвал его недостатки
Все материалы
Среда обитания
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Выставленный на продажу храм под Тулой вернули верующим
Археологи нашли останки мамонтов под Брянском
Все материалы