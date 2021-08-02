Отмененный рейс домой принес женщине 73 миллиона рублей

Отмененный авиарейс домой принес богатство жительнице американского города Канзас-Сити, штат Миссури. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

51-летняя Анджела Каравелла (Angela Caravella) задержалась в штате Флорида из-за неожиданной отмены авиарейса. «Я чувствовала, что должно случиться что-то странное. Чтобы скоротать время, я купила несколько билетов моментальной лотереи и выиграла миллион долларов (73,3 миллиона рублей)» — рассказала американка.

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Женщина приехала в штаб-квартиру лотереи и забрала приз целиком. После уплаты налогов ее выигрыш составил 790 тысяч долларов (57,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского региона Гранд-Странд, штат Южная Каролина, купил лотерейный билет, чтобы разогнать скуку, и сорвал джекпот. Мужчина еще не решил, что ему делать с выигрышем.

