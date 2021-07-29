Мужчина решил разогнать скуку и разбогател на 27 миллионов рублей

Житель американского региона Гранд-Странд, штат Южная Каролина, купил лотерейный билет, чтобы разогнать скуку, и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что приобрел билет моментальной лотереи за 10 долларов (736 рублей), так как ему было скучно и хотелось чем-то себя развлечь.

Американец стер защитный слой и обнаружил, что выиграл 375 тысяч долларов (27,6 миллиона рублей). «Я был в шоке. Я постоянно вставал и заглядывал в шкаф, чтобы убедиться, что билет все еще там», — заявил он.

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Победитель не осознал, как ему повезло, даже после того, как приехал в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать выигрыш. «Меня трясло, когда я стоял в очереди за деньгами», — сказал он.

Мужчина еще не решил, что ему делать с выигрышем. «Пока я пытаюсь насладиться моментом», — признался он.

Ранее сообщалось, что жительница канадской деревни Эннисмор, провинция Онтарио, пять лет играла в лотерею одними и теми же числами и выиграла более 165 тысяч канадских долларов (9,6 миллиона рублей). Женщина отметила, что розыгрыш состоялся еще в сентябре прошлого года, но она долгое время не знала о своей победе.