Пара 26 лет играла в лотерею с одними числами и выиграла 28 миллионов рублей

Жители американского города Дарем, штат Северная Каролина, 26 лет играли в лотерею одними и теми же числами и сорвали джекпот. Об этом сообщает издание UPI.

Терри Коггешелл (Terry Coggeshall) рассказал, что они с женой много лет регулярно играют в лотерею и используют один и тот же набор чисел. «Это числа моей жены, которыми мы играли 26 лет. Мы начали их использовать, еще когда жили во Флориде», — пояснил он.

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Американец не стал отступать от привычки, когда приобрел билет к розыгрышу, который состоялся в среду, 11 ноября. В результате пара выиграла приз в 366,6 тысячи долларов (28 миллионов рублей). Когда объявляли результаты розыгрыша, жена Коггешелла смотрела телевизор. «Она стояла и смотрела телевизор. А затем она начала кричать: "Я выиграла! Я выиграла!"» — сообщил мужчина.

Коггешелл рассказал, что за время игры в лотерею они с женой несколько раз были близки к выигрышу, но джекпот получился впервые. «Мы никогда, на самом деле, не думали, что получим приз. Жду не дождусь, чтобы увидеть лицо своей жены в момент, когда она посмотрит на чек», — подчеркнул американец.

Пара рассчитывает, что полученные деньги позволят жить более комфортно на пенсии.

Ранее сообщалось, что супруги из ирландского города Килкенни стали мультимиллионерами благодаря многолетней привычке играть в лотерею с одними и теми же числами. Денежный приз пришелся как нельзя кстати, так как в последнее время все члены семьи испытывали финансовые трудности.